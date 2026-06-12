दानपात्र से CCTV तक, राम मंदिर की दान राशि में गबन के आरोपों के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश! ट्रस्ट की चुप्पी चर्चा का विषय

दान विवाद में कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जांच केवल कथित गबन के आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि दान संग्रह, उसकी गणना, रिकॉर्डिंग और बैंक खातों में जमा होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया की तकनीकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान संबंधित दिनों की CCTV फुटेज, दान पात्र खोलने की प्रक्रिया, नकदी की गणना के समय मौजूद कर्मचारियों की भूमिका और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है।