अयोध्या के संतों ने अखिलेश यादव को बताया ‘नकली हिंदू’, नकली संत वाले बयान पर किया पलटवार

महाराज महामंडलेश्वर विष्णु दास ने कहा, 'जो दूसरों को कालनेमि कहता है, वह खुद कालनेमि है। अखिलेश यादव खुद नकली हिंदू हैं। वे सनातन संस्कृति, संतों और देवी सीता के बारे में भी विवादित बयान देते रहते हैं। अखिलेश यादव ने योगी को नकली संत कहा, ठीक वैसे जैसे रावण ने देवी सीता का अपहरण करने के लिए संत का वेश धारण किया था। मैं बंगाल के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे नकली संतों को भगा दें।'