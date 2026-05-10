अयोध्या में 11 साल की बच्ची का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म! पीड़िता को दी जान से मारने की धमकी

यह खौफनाक घटना गुरुवार रात की है। गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पीड़ित बच्ची भी अपने परिवार के साथ शामिल होने आई थी। रात करीब 8 बजे जब वह प्यास लगने पर पंडाल के बाहर बने वाटर काउंटर पर गई, तभी स्कूटर सवार दो युवकों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने मासूम की गर्दन पर चाकू रख दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर उसे अगवा कर लिया।