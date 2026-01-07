किडनैप के बाद गैंगरेप: 14 साल की छात्रा को बेहोश होने के बाद सड़क पर फेंका, पुलिस सहित दो पर आरोप

Minor gang-raped after kidnapping कानपुर में शौच के लिए निकली नाबालिग छात्रा का स्कॉर्पियो सवारों ने अपहरण कर लिया। दो घंटे तक गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया गया। बेहोश होने के बाद घर के पास सड़क किनारे फेंक कर नौ दो ग्यारह हो गए। बदहवास हालत में किसी तरह घर पहुंची नाबालिग छात्रा ने घटना के संबंध में भाई को जानकारी दी। देर रात डायल 112 पर पीड़िता के भाई ने पुलिस को सूचना दी।‌ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। भाई ने बताया कि घटना में एक पुलिस वाला भी शामिल है। जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जा रही है, और मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का है। ‌