किडनैप के बाद गैंगरेप: 14 साल की छात्रा को बेहोश होने के बाद सड़क पर फेंका, पुलिस सहित दो पर आरोप

फोटो सोर्स- पत्रिका
Minor gang-raped after kidnapping कानपुर में शौच के लिए निकली नाबालिग छात्रा का स्कॉर्पियो सवारों ने अपहरण कर लिया। दो घंटे तक गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया गया। बेहोश होने के बाद घर के पास सड़क किनारे फेंक कर नौ दो ग्यारह हो गए। बदहवास हालत में किसी तरह घर पहुंची नाबालिग छात्रा ने घटना के संबंध में भाई को जानकारी दी। देर रात डायल 112 पर पीड़िता के भाई ने पुलिस को सूचना दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। भाई ने बताया कि घटना में एक पुलिस वाला भी शामिल है। जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जा रही है, और मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिक 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ किडनैप का मामला सामने आया। सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली पीड़िता घर से शौच के लिए निकली थी। रास्ते में उसे स्कार्पियो सवार दो लोगों ने किडनैप कर लिया। उसे सचेंडी थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक के किनारे ले जाया गये। जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को आराम दिया गया। 2 घंटे बाद उसे घर के पास फेंक कर चले गए। पीड़िता के भाई ने बताया कि गैंगरेप करने वालों में एक पुलिस की वर्दी में भी था।
भाई ने बताया कि पुलिस उसे चौकी ले गई। जहां वह लड़का मौजूद था। जिसे उसकी बहन ने पहचान लिया। दूसरा आरोपी भी चौकी में मौजूद था। जिस पर संदेह हुआ। लेकिन आरोपी इस संबंध में जानकारी दे सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी होने के बाद भी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत मिली है। पीड़िता के भाई ने थाने पर का शिकायत की है कि उसकी छोटी बहन के साथ गलत काम किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। जिसके बयान भी लिए जाएंगे। बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग