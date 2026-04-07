5 दिन से लापता छात्रा की कुएं में मिली लाश, रेप कर दरिंदों ने फोड़ी आंख, जांच में जुटी पुलिस

Jhansi Student Murder Case : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उल्दन थाना क्षेत्र के निमौनी गांव में पिछले पांच दिनों से लापता एक 12वीं की छात्रा का शव मंगलवार सुबह एक पुराने कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा की स्थिति इतनी भयावह थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या की गई है।