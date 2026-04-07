यूपी में कहीं गिरेगी बिजली तो कहीं ओलों की मार, अगले 2 दिनों तक आंधी-बारिश का साया, जानें अपने शहर का हाल

UP Weather Situation Today | (फोटो सोर्स- patrika.com)
UP Weather: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम पलटी मारने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, आज से यूपी के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने और बारिश होने की संभावना हैं। कैस्पियन सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 48 घंटों में मौसम पूरी तरह बदल सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मंगलवार शाम से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। विशेष रूप से अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस और जालौन जैसे इलाकों में बिजली चमकने के साथ ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यह असर धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगा और 9 अप्रैल तक जारी रह सकता है। इस दौरान लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन आंधी-तूफान परेशानी खड़ी कर सकता है।
पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी अब अचानक कम होने वाली है। अनुमान है कि 8 अप्रैल को तापमान में 6 से 8 डिग्री तक की कमी आएगी। यानी जो धूप अभी चुभ रही है, वह बारिश होने से काफी सही हो जाएगी। हालांकि, यह राहत अस्थायी है क्योंकि बाद में पारा फिर से चढ़ना शुरू हो जाएगा।
प्रदेश के कई हिस्सों में हवा की रफ्तार काफी तेज रहने वाली है। अलीगढ़, आगरा और इटावा जैसे जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जिलों में ओले गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और जालौन जैसे इलाके शामिल हैं।
मौसम बदलने से पहले सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में अच्छी खासी गर्मी दर्ज की गई। जालौन का उरई जिला 37.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं प्रयागराज और वाराणसी में भी पारा 35-36 डिग्री के आसपास रहा।
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