यूपी में कहीं गिरेगी बिजली तो कहीं ओलों की मार, अगले 2 दिनों तक आंधी-बारिश का साया, जानें अपने शहर का हाल

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मंगलवार शाम से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। विशेष रूप से अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस और जालौन जैसे इलाकों में बिजली चमकने के साथ ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यह असर धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगा और 9 अप्रैल तक जारी रह सकता है। इस दौरान लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन आंधी-तूफान परेशानी खड़ी कर सकता है।