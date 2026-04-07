अखिलश का ‘ल्यारी राज’ या योगी का ‘धुरंधर CM’, यूपी में शुरू हुआ पोस्टर वॉर, सपा-भाजपा की सीधी टक्कर

पोस्टरों में सबसे बड़ा सवाल लिखा है कि "अखिलेश का 'ल्यारी राज' या धुरंधर सीएम योगी?" यह तुलना फिल्म 'धुरंधर' से की गई है। सपा शासन को अराजकता, दंगों और माफिया के राज से जोड़ा गया है। वहीं योगी सरकार को माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाला बताया गया है। पोस्टर लखनऊ, मलिहाबाद, सीतापुर, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, नोएडा, प्रतापगढ़, अमेठी और गोंडा समेत कई जिलों में लगाए गए हैं।