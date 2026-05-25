“प्रतीक भैया अमर रहें” सुन फफक पड़ीं अपर्णा यादव, हाथ जोड़कर भावुक होकर रो पड़ीं

Aparna Yadav Emotional Tehrvi Ceremony 'Pratik Bhaiya Amar Rahe': प्रतीक यादव की तेरहवीं का कार्यक्रम सोमवार को भावनाओं, संवेदनाओं और श्रद्धा से भरे माहौल के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान हर किसी की नजरें अपर्णा यादव पर टिकी रहीं, जो पूरे कार्यक्रम में बेहद भावुक दिखाई दीं। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे लोगों के बीच जब अपर्णा यादव ने अपने हाथों से प्रसाद और पूड़ी का वितरण करना शुरू किया तो माहौल और भी भावुक हो गया। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने “प्रतीक भइया अमर रहें” के नारे लगाने शुरू किए। यह सुनते ही अपर्णा यादव खुद को संभाल नहीं सकीं और फफक कर रो पड़ीं। उनकी आंखों से बहते आंसू और चेहरे पर दिखाई दे रहा दर्द वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर गया।

