Prateek Yadav Shradhanjali Sabha: प्रतीक यादव की त्रयोदशी में पहुंचे सीएम योगी, अपर्णा यादव के घर जुटीं बड़ी हस्तियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस उपस्थिति को संवेदना और सहानुभूति के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर परिवार के दुख में सहभागी बनने का प्रयास किया। राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद मुख्यमंत्री का इस कार्यक्रम में शामिल होना यह दर्शाता है कि दुख की घड़ी में संवेदनशीलता और मानवीय रिश्तों का कितना महत्व होता है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को धैर्य रखने का संदेश देकर वहां से प्रस्थान किया।