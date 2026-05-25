₹1000 करोड़ का कोडीन सिरप घोटाला, STF ने दाखिल की 1.5 लाख पन्नों की चार्जशीट, मुख्य आरोपी अभी भी फरार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कोडीन युक्त खांसी की दवा की अंतरराज्यीय तस्करी के एक बड़े रैकेट में 1.5 लाख पृष्ठों का विशाल चार्जशीट दाखिल किया है। 2019 से 2024 तक सक्रिय इस मल्टी-करोड़ घोटाले में 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, इस रैकेट के जरिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध लेन-देन हुई है। यह पिछले कई वर्षों में राज्य का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल ड्रग डाइवर्जन मामला माना जा रहा है।