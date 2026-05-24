ओपी राजभर की राहुल गांधी को खुली चुनौती- ‘मुसलमानों का वोट चाहिए तो कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर दिखाओ’

ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया कि विभिन्न दलों से लोग उनकी पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी से 150, बहुजन समाज पार्टी से 98, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी लोग सुभासपा ज्वाइन कर चुके हैं। रविवार को 250 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। राजभर का कहना है कि समाज के हर तबके के लोग उनकी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं।