BSP Mission 2027: ‘बसपा छलावे की नहीं, कानून के राज की राजनीति करती है’, मायावती का विरोधियों पर हमला

मायावती ने विरोधी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ साधने के लिए धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम, हल्लाबोल, और सरकारी व प्राइवेट संपत्तियों में तोड़फोड़ करने जैसी हिंसक गतिविधियों में विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि बसपा देश की एकमात्र ऐसी अम्बेडकरवादी पार्टी है जो सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलती है। उत्तर प्रदेश में बसपा के नेतृत्व में चार बार रही सरकार इस बात का प्रमाण है, जहां अपराध-नियंत्रण और कानून-व्यवस्था के मामले में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया था।