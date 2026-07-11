‘हम जेवर के साथ कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं’, बोले सीएम योगी

विकास योजनाओं की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि कुशीनगर को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी जा चुकी है और आज यहां के नौजवान बिना किसी भेदभाव के यूपी पुलिस और यूपीएससी में नौकरियां पा रहे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पपहले की सरकारें खुद पैरालिसिस' की शिकार थीं, इसलिए कोई नीति नहीं बना पाती थीं। सरकारी नौकरियों पर सपाई गुंडे कब्जा जमाए बैठे थे। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज राज्य में 'नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा का माहौल है। सभी हिंदू त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जा रहे हैं।