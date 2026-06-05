थाने में महिला को कहा ‘भिखमंगिन’, वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस पर बरसी कांग्रेस

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला ने खुद घटना का वीडियो बनाया, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कांग्रेस ने कहा कि अगर डिजिटल दौर में महिला ने सबूत नहीं जुटाए होते, तो शायद यह मामला कभी सामने ही नहीं आता। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में यह भी सवाल उठाया कि “नारी सम्मान” की बात करने वाली सरकार आखिर पांच दिनों से न्याय के लिए भटक रही महिला की आवाज क्यों नहीं सुन पा रही है। पार्टी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है।