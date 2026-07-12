राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू का हमला, बोले- बिना बड़े लोगों के ये चोरी संभव नहीं

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यदि चंदे की राशि में किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी धनराशि से जुड़े मामले में केवल छोटे कर्मचारियों या निचले स्तर के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लल्लू ने कहा, 'इतनी बड़ी चोरी या गड़बड़ी बिना प्रभावशाली लोगों के सहयोग के संभव नहीं हो सकती। यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। यदि आरोप सही हैं तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।