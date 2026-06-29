SP की बड़ी कारवाई …कोतवाल और दारोगा निलबित, दो चौकी प्रभारी लाइन हाजिर: महकमे में हड़कंप

कुशीनगर के SP केशव कुमार की विभाग में ताबड़तोड़ कारवाई से हड़कंप मचा हुआ है। यह पनिशमेंट ड्यूटी में लापरवाही और रात्रि चेकिंग में लापरवाही पर की गई है। इस कारवाई में कसया के प्रभारी निरीक्षक (कोतवाल) और एक उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि तरयासुजान थाना क्षेत्र के दो चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया। इस कारवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, SP ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।