अयोध्या राम मंदिर मामले में बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकील पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना

बार एसोसिएशन की बैठक में वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर सीधा निशाना साधा। बार के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि पूरा देश इस मामले में इन्हें आरोपी मान रहा है। इसलिए शासन को पत्र भेजकर इन तीनों के खिलाफ धारा 173 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की जाएगी। वकीलों ने सरकार से अपील की है कि इन तीनों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि ये अयोध्या छोड़कर भाग न सकें।