‘टिन्नू हमारे भाई जैसा है, उसे फंसाया जा रहा है’ अयोध्या राम मंदिर घोटाले में आरोपी के बचाव में उतरी पड़ोसी तारा देवी

मुख्य आरोपी टिन्नू यादव का बचाव करते हुए उनकी पड़ोसी तारा देवी ने पुलिस और मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि टिन्नू हमारे मोहल्ले का भाई जैसा है। हमने पुलिस से साफ कह दिया था कि तलाशी तभी होगी, जब हमारे मोहल्ले के सब लोग वहां मौजूद रहेंगे। उसी आधार पर सबके सामने तलाशी ली गई है, जिसे पुलिस और मीडिया भी देख रहे हैं। टिन्नू जी बहुत अच्छे इंसान थे, उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। उन्हें इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है।