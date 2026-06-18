टिन्नू यादव ले रहा चंपत राय का पक्ष, ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों के लिए नाम, सवालों के घेरे में अनिल मिश्रा

टिन्नू यादव ने अपने बयानों में जो रुख अपनाया है, उसने इस पूरे विवाद की दिशा बदल दी है। टिन्नू पूरी तरह से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पक्ष में बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने चंपत राय को क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन वहीं इसका उल्टा ट्रस्ट के ही एक अन्य बड़े पदाधिकारी और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चर्चा है कि अनिल मिश्रा फिलहाल केरल में हैं लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। टिन्नू के इस बयान के बाद अब जांच एजेंसियों द्वारा अनिल मिश्रा से पूछताछ की मांग और तेज हो गई है।