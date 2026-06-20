20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

Ayodhya Ram Mandir: जिस मुद्दे पर मचा है बवाल, उसी पर योगी के साथ खड़े दिखे शंकराचार्य, चंपत राय पर कही बड़ी बात

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या राम मंदिर में पैसों की गड़बड़ी के आरोपों के बीच एक बड़ी खबर आई है। हमेशा सरकार पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ की है। जानिए क्या है पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Pratiksha Gupta

Jun 20, 2026

Champat Rai Controversy, Ram Mandir Trust News

राम मंदिर विवाद पर शंकराचार्य का बड़ा बयान | फोटो सोर्स- IANS

Shankaracharya Statement: अयोध्याके राम मंदिर में चढ़ावे और पैसों की हेराफेरी के आरोपों को लेकर इन दिनों काफी हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे विवाद के बीच एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया है। अक्सर उत्तर प्रदेश सरकार और मंदिर ट्रस्ट की नीतियों पर सवाल उठाने वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य ने सीएम योगी के एक बड़े फैसले की जमकर तारीफ की है।

चंपत राय को बैठक से हटाने पर क्या बोले शंकराचार्य?

राम मंदिर में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या का दौरा किया था। इस दौरान हुई महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को अलग रखा गया था। इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम पूरी तरह से सही और स्वागत योग्य है। उन्होंने साफ कहा कि जब किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आरोप लग रहे हों, तो जांच को निष्पक्ष रखने के लिए उसे जरूरी बैठकों से दूर रखना ही सबसे सही फैसला है।

'सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता, पक्के सबूत चाहिए'

मुख्यमंत्री के फैसले को सही बताने के साथ ही शंकराचार्य ने जांच को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी पर सिर्फ आरोप लगा देने से उसे दोषी नहीं माना जा सकता क्योेंकि वहीं सच सामने लाने के लिए जांच एजेंसियों को गहराई से काम करना होगा। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि मंदिर परिसर के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए और पैसों के लेन-देन से जुड़े सभी कागजात और रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी के पास गड़बड़ी का कोई ठोस सबूत है, तो उसे छिपाने के बजाय सबके सामने लाना चाहिए, जिससे कि सच और झूठ का फैसला हो सकें।

गौसेवा को लेकर सरकार को दी नसीहत

शंकराचार्य ने इस मौके पर गायों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकार से कहा कि केवल दिखावे के लिए गौसेवा करने से काम नहीं चलेगा। अगर सच में गायों को बचाना और सम्मान देना है, तो सरकार को जमीनी स्तर पर मजबूत नियम और नीतियां बनानी होंगी ताकि उन्हें सही मायने में संरक्षित किया जा सके।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा अपडेट, SIT के हाथ लगे अहम सुराग

ये भी पढ़ें
SIT Investigation, Ram Mandir CCTV Footage

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jun 2026 11:35 am

Published on:

20 Jun 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ayodhya Ram Mandir: जिस मुद्दे पर मचा है बवाल, उसी पर योगी के साथ खड़े दिखे शंकराचार्य, चंपत राय पर कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला: CM योगी बोले- प्रमाण हो तो SIT को दें, सार्वजनिक न करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं

BJP damage control, BJP controversy news
अयोध्या

‘जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं, आज वे उपदेश दे रहे हैं’, CM योगी ने सपा-कांग्रेस पर निकाली भड़ास, राम मंदिर पर भी दिया बयान

CM Yogi attacks Congress
अयोध्या

‘SIT सच और साजिश दोनों बेनकाब करेगी’, राममंदिर चढ़ावे के विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे CM योगी का बड़ा बयान

amid controversy over offerings to ram temple cm yogi arrives in ayodhya and makes major statement
अयोध्या

राम मंदिर ट्रस्ट में कोई आधिकारिक पद नहीं, फिर भी सबसे ताकतवर नामों में क्यों गिना जाता है यह शख्स?

Ram Mandir Donation Scam
अयोध्या

अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे रामलला के दर्शन, मंच पर नहीं दिखेंगे चंपत राय

श्री राम मंदिर में चंपत राय (फाइल फोटो), फोटो सोर्स- X चंपत राय
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.