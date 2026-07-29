Kushinagar News: लव मैरिज का दर्दनाक अंत! शादी के पांच माह बाद ही पति-पत्नी फंदे से लटके, परिजनों में कोहराम

अंतरजातीय विवाह से लड़की की मां हमेशा दोनों को कोसती रहती थी, जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तब ताने से परेशान होकर पति-पत्नी ने सुसाइड कर लिया। खेत की तरफ निकले ग्रामीणों ने पेड़ से लटका दोनों का शव देखा तो सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतकों की पहचान हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रितेश भारती पुत्र दयानिधि भारती निवासी ग्राम सभा जिंदा छपरा तथा पूजा शर्मा पुत्री गोपाल शर्मा निवासी खड्डा नगर के रूप में हुई है। दोनों की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया।