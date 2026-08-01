‘खेलते-खेलते नाले में गिरीं 3 मासूम बहनें’, कुशीनगर में 12 घंटे चले रेस्क्यू के बाद बरामद हुए शव, गांव में मातम

बच्चियों के शव बरामद होते ही कोहराम मचा हुआ है, पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक दुबौली गांव के रहने वाले शंभू चौहान टाइल्स लगाने का काम करते हैं। परिवार में पत्नी सुभावती देवी, बेटियां वंदना, विनीता, सपना, शिवानी और बेटा पवन के साथ रहते हैं। सपना कक्षा 7 और शिवानी कक्षा 6 में पढ़ती थी। बगल में शंभू के भाई रंजित चौहान पत्नी राबड़ी देवी , 2 बेटियों संध्या, कुंजन और बेटों रिकांशु, प्रियांशु के साथ रहते हैं। कुंजन कक्षा 4 में पढ़ती थी। शुक्रवार शाम सपना, शिवानी और कुंजन घर से निकलीं। साथ में भाई प्रियांशु को भी ले गईं। तीनों नाले के पुल पर पहुंचीं। रेलिंग पर पैर लटकाकर बैठ गईं। अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों गहरे नाले में गिर गईं।