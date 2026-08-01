शाहजहांपुर: बहन से दोस्ती पर भड़का युवक, फोन कर बुलाया, फिर दोस्तों के साथ मिलकर चाकु से गोदकर युवक की हत्या

Shahjahanpur Murder News:उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बहन से दोस्ती को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। कांट क्षेत्र के दिलावरपुर गांव में साइकिल मिस्त्री गौतम मौर्या को फोन कर बुलाया गया। वहां पहले से मौजूद चार युवकों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल गौतम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद भाग रहे एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं।