CM योगी बोले- हमने मच्छर और माफियाओं का सफाया कर दिया, अब फाजिलनगर पावागढ़ बनेगा

CM ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी, खासकर 25 वर्ष से कम उम्र के लोग, शायद उस भय और दहशत को नहीं समझ पाते। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि हर सरकार का अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन 2022 से पहले यहां विकास की कोई सोच ही नहीं थी। तमकुही राज उपहास का पात्र बनकर रह गया था। आज स्थानीय विधायक और सांसद लगन से काम कर रहे हैं। वे विभिन्न योजनाएं ला रहे हैं और जनता की मांगों को जमीनी हकीकत में बदलने का कार्य कर रहे हैं।