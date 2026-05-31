कुशीनगर में बड़ा खुलासा! नौकरी के नाम पर फंसे 453 युवक-युवतियां नेपाली सीमा पार पहुंची पुलिस कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए नेपाल दूतावास ने भारतीय प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद कुशीनगर पुलिस ने जांच शुरू की और जिले में रह रहे नेपाली नागरिकों की पहचान की। जांच के दौरान बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक इस नेटवर्क से जुड़े पाए गए। जिसके बाद उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत नेपाल भेजने का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि कसया क्षेत्र में संचालित नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आई थीं। आरोप था कि बेरोजगार युवाओं को आकर्षक नौकरी और अधिक कमाई का वादा कर नेटवर्क में जोड़ा जाता था। इसके लिए उनसे धन जमा कराया जाता था। लेकिन बाद में उन्हें कोई लाभ नहीं मिला और उनकी रकम भी वापस नहीं हुई।