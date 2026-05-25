खुराफाती लोगों को समझाएं मुसलमान भाई, सड़क पर नमाज को लेकर भाजपा नेता का बड़ा बयान

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सरकार पर साधे गए निशाने का भराला ने करारा जवाब दिया। उन्होंने याद दिलाया कि सपा शासनकाल में राज्य के लोग मात्र दो घंटे बिजली के लिए तरसते थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति हो रही है। उन्होंने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा कि अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए।