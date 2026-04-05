ओलों की मार और बिजली गिरने से 7 मौतें, 8 अप्रैल तक अभी और बिगड़ेगा मौसम का मिजाज

इस बेमौसम बरसात ने किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी है। कई जगह पर गेहूं भीग जाने के कारण उसकी गुणवत्ता खराब होने का खतरा ओर ज्यादा बड़ गया है। वहीं गेहूं के साथ-साथ आम, तरबूज, खरबूजा और हरी सब्जियों को 10 से 30 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है। मथुरा और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में तो पैदावार 50 फीसदी तक घटने की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज में करीब 2.27 लाख हेक्टेयर में बोए गए गेहूं के लिए बीते कुछ दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश व बूंदाबांदी नुकसानदेह बन गई है।