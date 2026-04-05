ओलों की मार और बिजली गिरने से 7 मौतें, 8 अप्रैल तक अभी और बिगड़ेगा मौसम का मिजाज

UP Weather News | (फोटो सोर्स- gemini)
UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप के बीच अचानक बदलते हुए इस मौसम ने तबाही मचा दी है। पिछले 48 घंटों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आई आंधी- बारिश से 7 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों यानी 8 अप्रैल तक प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में मध्यम से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की पूरी संभावना है। वहीं इस बेमौसम बरसात से गेहूं की कटाई के साथ फसलों पर भी बुरा असर पड़ता दिख रहा है।
मथुरा में तेज आंधी के कारण करीब 600 बिजली के खंभे टूट गए। इनमें करीब 450 खंभे अकेले छाता और नंदगांव और कोसीकलां क्षेत्र में ही टूटे हैं। 20 से अधिक ट्रांसफार्मर फुंक गए, जिसके कारण 200 से अधिक गांवों की बिजली चली गई। वहीं बिजली का तार गिरने से एक मिस्त्री की जान चली गई, जबकि कई अन्य हादसों में घायल हुए हैं।
इस बेमौसम बरसात ने किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी है। कई जगह पर गेहूं भीग जाने के कारण उसकी गुणवत्ता खराब होने का खतरा ओर ज्यादा बड़ गया है। वहीं गेहूं के साथ-साथ आम, तरबूज, खरबूजा और हरी सब्जियों को 10 से 30 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है। मथुरा और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में तो पैदावार 50 फीसदी तक घटने की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज में करीब 2.27 लाख हेक्टेयर में बोए गए गेहूं के लिए बीते कुछ दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश व बूंदाबांदी नुकसानदेह बन गई है।
बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, और ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में तेज हवा (40-50 किमी/घंटा) के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है।
लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि-
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