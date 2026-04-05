Police encounter: पुलिस और अपहरणकर्ता के बीच मुठभेड़, अपहृत किशोर को किया गया बरामद

Student kidnapped in Unnao उन्नाव 11 वर्षीय मासूम बच्चे को अपहरण कर लिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सकुशल बरामद किया। ‌बच्चे की बरामदगी के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। अपहरणकर्ता ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से अपहरणकर्ता घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बिहार थाना क्षेत्र की। ‌