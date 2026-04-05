6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

Police encounter: पुलिस और अपहरणकर्ता के बीच मुठभेड़, अपहृत किशोर को किया गया बरामद

Student kidnapped in Unnao: उन्नाव में 11 वर्षीय बच्चे का उस समय अपहरण कर लिया गया। जब वह स्कूल से लौट रहा था। पुलिस की घेरेबंदी देख अपहरणकर्ता ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अपहरणकर्ता को गोली लगी।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Apr 05, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Student kidnapped in Unnao उन्नाव 11 वर्षीय मासूम बच्चे को अपहरण कर लिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सकुशल बरामद किया। ‌बच्चे की बरामदगी के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। अपहरणकर्ता ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से अपहरणकर्ता घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बिहार थाना क्षेत्र की। ‌

11 वर्षीय बच्चे का अपहरण

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुरवा क्षेत्र के बेवल गांव निवासी छात्र शिव बालक (11) सीताराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल केदारखेड़ा थाना बिहार पढ़ने के लिए गया था जो वापस घर नहीं पहुंचा। शिव बालक कक्षा 5 में पढ़ता है, जो स्कूल से घर लौटते समय लापता हो गया। पिता ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही रहने वाले शिव कुमार कुशवाहा (45) पर अपहरण का आरोप लगाया।

अपहृत किशोर को खोजने के लिए लगाई गई टीम

पिता की तहरीर पर पुलिस ने थाना बिहार में संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अपहृत किशोर की बरामदगी के लिए टीम को लगाई गई। ‌एसओजी, सर्विलांस और थाना बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर पुरवा-असोहा मार्ग पर पड़वाखेड़ा पावर हाउस के पास चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर एक युवक आता दिखाई पड़ा। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने लगा। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई।

क्या कहते है क्षेत्राधिकारी?

क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया ने बताया कि पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी। उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी पहचान शिव कुमार कुशवाहा पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम बेवल थाना पुरवा उन्नाव के रूप में हुई है।

अपहृत बच्चे को बरामद किया गया

आरोपी के कब्जे से अपहृत शिव बालक को बरामद कर लिया गया। शिव बालक के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। घायल शिवकुमार कुशवाहा को इलाज के लिए सीएचसी पुरवा भेजा गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 02:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / Police encounter: पुलिस और अपहरणकर्ता के बीच मुठभेड़, अपहृत किशोर को किया गया बरामद

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

15 मिनट में बर्बादी: ओलावृष्टि और बारिश ने उजाड़े खेत, सैकड़ों गांव प्रभावित, डीएम ने किया निरीक्षण

नुकसान का निरीक्षण करते जिलाधिकारी, फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव

अप्रैल महीने में पिछले 50 साल का टूटा रिकॉर्ड, 20 से 22 मिली मिलीमीटर हुई बारिश, अभी-अभी जारी किया गया अलर्ट

फोटो सोर्स- Meta AI
उन्नाव

बेटी पड़ोसी के घर रहने चली गई तो हुआ विवाद, कुल्हाड़ी मारकर एक की हत्या

घायलों को अस्पताल लाया गया, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: कर्ज और बीमारी से तंग अधेड़ ने फांसी लगा दी जान

फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

जनगणना 2027 दो चरणों में: अक्षम और दिव्यांगों को ड्यूटी पर ना लगाया जाए

फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.