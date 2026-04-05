बेटी पड़ोसी के घर रहने चली गई तो हुआ विवाद, कुल्हाड़ी मारकर एक की हत्या

unnao murder: उन्नाव में प्रेमी का प्यार बेटी को पड़ोस में रहने वाले युवक के घर खींच ले गया। वह उसके घर में रहने के लिए चली गई। घटना के बाद दोनों ही परिवारों में तनाव हो गया। ‌देर रात बेटी के चले जाने के बाद तनाव के बीच दोनों परिवारों में बहस शुरू हो गई। देखते-देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान लड़की के भाई ने कुल्हाड़ी से प्रेमी के पिता पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। इस दौरान तीन अन्य भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि तीन को गिरफ्तार किया गया है; आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला बिहार थाना क्षेत्र का है।