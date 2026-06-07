UP में LPG सिलेंडर ₹29 महंगा, जानिए आपके शहर में नई कीमत

Domestic gas cylinder prices hiked: पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर (LPG) के दामों में एक बार फिर वृद्धि की है. पिछले 3 महीने में यह दूसरी वृद्धि है। इसके पहले वृद्धि 60 रुपए की हुई थी जबकि दूसरी वृद्धि 29 रुपए की हुई है। खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। जब डीजल और पेट्रोल के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि होने से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ेगा। इस संबंध में गैस एजेंसी संचालक ने बताया कि अब नया वाउचर 29 रुपए बढ़कर मिलेगा। आज रविवार की छुट्टी है सोमवार से में वाउचर काटेंगे। समाजवादी पार्टी ने गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि का विरोध किया है।