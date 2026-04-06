अप्रैल महीने में पिछले 50 साल का टूटा रिकॉर्ड, 20 से 22 मिली मिलीमीटर हुई बारिश, अभी-अभी जारी किया गया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आगामी सोमवार 6 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही यही बनी रहेगी। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सोमवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने का अनुमान है। रात को भी उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लेकिन प्री-मानसून बारिश में मौसम कब बदल जाए, इसकी जानकारी आधा घंटा या एक घंटा पहले ही मिलती है। इसलिए मौसम बदलने के आसार सामने आते ही लोगों को सतर्क होना पड़ेगा।