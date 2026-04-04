परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: कर्ज और बीमारी से तंग अधेड़ ने फांसी लगा दी जान

Middle-aged man hanged himself to death: उन्नाव में कर्ज से परेशान अधेड़ को बीमारी में भी घेर लिया। जिसके कारण कमाई के रास्ते बंद हो गए। ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया, परिजनों ने बताया कि 7 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, हाथ और पैर में चोट आई थी। दवा में भी काफी खर्च हो रहा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से बातचीत की, और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला सोहरामऊ थाना क्षेत्र का है।