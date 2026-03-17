अयोध्या में 19 मार्च को अम्मा की मौजूदगी में भव्य श्रीराम यंत्र प्राण प्रतिष्ठा, 7000 मेहमानों से बनेगा ऐतिहासिक माहौल

यह आयोजन चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के पावन अवसर के साथ जुड़ा होने के कारण और भी खास हो गया है। समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सहित कई प्रमुख संत, महात्मा और आध्यात्मिक हस्तियां शामिल होंगी। माता अमृतानंदमयी देवी अपने साथ लगभग 1,200 भक्तों और संन्यासियों का समूह लेकर अयोध्या पहुंची हैं। जिससे पूरे आयोजन का महत्व और बढ़ गया है। इस दौरान देशभर से आए वैदिक आचार्य विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कर रहे हैं। अनुमान है कि इस भव्य कार्यक्रम में 7,000 से अधिक विशिष्ट अतिथि भाग लेंगे। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल है। इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राम नगरी अयोध्या में अम्मा के आगमन पर अयोध्या के राजकुमार यतीन्द्र मिश्रा जी ने उनका गरिमापूर्ण स्वागत किया।