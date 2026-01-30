“तंत्र-मंत्र से वशीकरण तक: परमहंस आचार्य ने ट्रंप-मोदी और UGC नियम पर किया चौंकाने वाला खुलासा”

उन्होंने आगे कहा कि अब वे लगातार प्रार्थना करेंगे। ताकि भविष्य में देश के विकास को रोकने वाला कोई भी कानून न बने। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से देश को बहुत उम्मीदें हैं। ऐसी नीतियां नहीं आनी चाहिए। जिससे समाज में तनाव बढ़े। गौरतलब है कि परमहंस आचार्य यूजीसी के नियमों के सबसे मुखर विरोधियों में रहे हैं। उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि इन नियमों से देश में अशांति फैल सकती है। समाज में विभाजन होगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो वे इच्छामृत्यु की मांग करेंगे।