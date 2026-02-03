3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

15 दिनों की छुट्टी पर गए जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह…व्यापारी ने लगाया मुख्तार अंसारी के नाम पर धमकाने का आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देकर यू टर्न लेने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह दो हफ्ते की छुट्टी पर चले गए हैं।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

anoop shukla

Feb 03, 2026

Up news, ayodhya

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर

प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य की टिप्पणी से आहत होकर योगी सरकार के समर्थन में सार्वजनिक बयान देकर चर्चित हुए जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह राज्य कर भवन में मंगलवार को कार्यालय नहीं पहुंचे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत कुमार सिंह दो सप्ताह के अवकाश पर चले गए हैं।

जीएसटी डिप्टी कमिश्नर मीडिया से बनाए दूरी

अधिकारियों ने बताया कि अब छुट्टी पूरी होने के बाद ही अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने एकाएक मीडिया से भी दूरी बना ली है। शनिवार को इस्तीफा वापस लेने की घोषणा के बाद सोमवार को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही मीडिया वहां पहुंची, वे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कार्यालय छोड़कर निकल गए।

सीएम योगी को अन्नदाता बताते हुए सौंपे थे इस्तीफा

कर्मचारियों के मुताबिक, इसके बाद वे अंबेडकरनगर में जीएसटी सर्वे के लिए रवाना हुए और फिर लखनऊ चले गए। सोमवार के बाद से वह कार्यालय नहीं लौटे हैं, गौरतलब है कि 27 जनवरी को प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

उन्होंने कहा था कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते, उन्होंने मुख्यमंत्री को अन्नदाता बताते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था।

भाई के बाद व्यापारी ने भी लगाया गंभीर आरोप

अयोध्या के प्रतिष्ठित व्यापारी और राजलक्ष्मी साड़ी-सूट के मालिक लक्ष्मण दास मखेजा ने डिप्टी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह पर किसी प्रतिष्ठान का सर्च वारंट दूसरे को चेक करने के आरोप लगाए हैं।

मुख्तार अंसारी के नाम पर धमकाने का आरोप

व्यापारी का आरोप है कि डिप्टी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह व्यापारियों को डराने के लिए मऊ के माफिया मुख्तार अंसारी का नाम तक लेते थे। लक्ष्मण दास का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ईमानदार व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

अचानक लिए इस्तीफा वापस, गए पंद्रह दिनों की छुट्टी पर

कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अचानक शनिवार को इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद मामला तब और गरमा गया, जब उनके सगे भाई ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय न पहुंचने से विभाग में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

उच्चाधिकारियों का कहना है कि प्रशांत कुमार सिंह ने दो सप्ताह का अवकाश लिया है और अवकाश समाप्त होने के बाद वह दोबारा कार्यभार संभालेंगे।

ये भी पढ़ें

यूपी में महिला वकील आत्मदाह करने थाने पहुंची, मच गई अफरा तफरी…प्रशासन से सुरक्षा की मांग
प्रयागराज
Up news, prayagraj

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 05:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / 15 दिनों की छुट्टी पर गए जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह…व्यापारी ने लगाया मुख्तार अंसारी के नाम पर धमकाने का आरोप
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दो दिग्गज संतों के बीच ‘ठनी’! स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे अगर…; बोले- परमहंस आचार्य

paramhans acharya targeted swami avimukteshwaranand said he should apologize to yogi
अयोध्या

Ayodhya News: 4 दिन में बदला फैसला: GST डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा लिया वापस, भाई ने लगाए गंभीर आरोप

GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह फोटो सोर्स पत्रिका फाइल फोटो
अयोध्या

“तंत्र-मंत्र से वशीकरण तक: परमहंस आचार्य ने ट्रंप-मोदी और UGC नियम पर किया चौंकाने वाला खुलासा”

परमहंस दास फोटो सोर्स ANI
अयोध्या

जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी, 15 दिन में दूसरी बार आया कॉल, पुलिस अलर्ट

जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी
अयोध्या

अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला: जेल गए बेकरी पर बुलडोजर चला, अब कोर्ट ने सपा नेता को किया बरी, नौकर को 20 साल की सख्त सजा

सपा नेता मोईद खान फाइल फोटो सोर्स X अकाउंट
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.