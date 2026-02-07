Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में नए आचार्य होंगे नियुक्त: प्रत्येक शिफ्ट में दो पुजारी, भर्ती पर पहले ही लग चुकी मुहर

वर्तमान स्थिति में मंदिर परिसर में सिर्फ 20 पुजारी सेवाएं दे रहे हैं। जिससे कार्यभार काफी बढ़ा हुआ है। ट्रस्ट पहले ही अतिरिक्त पुजारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर तय नियमों के तहत मंथन जारी है। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा से पहले ट्रस्ट ने छह माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 21 आचार्यों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 16 को पुजारी की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। फिलहाल रामलला और राम दरबार में अलग-अलग 10-10 पुजारी कार्यरत हैं। इसके अलावा अन्य मंदिरों और अनुष्ठान स्थलों पर भी नियमित पूजा होती है।