28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या डिप्टी कमिश्नर की बढ़ी मुश्किले, इस्तीफे के बाद जांच हुई तेज, भाई ने लगाया प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप

अयोध्या में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शंकराचार्य द्वारा की गई टिप्पणी से वह काफी आहत हुए हैं। लेकिन भाई के आरोप सार्वजनिक होने के बाद प्रमाण पत्र की जांच तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Jan 28, 2026

पूर्व GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह फोटो सोर्स वायरल वीडियो

पूर्व GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह फोटो सोर्स वायरल वीडियो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। चर्चा है कि इस्तीफे के बाद उन्हें पुलिस लखनऊ ले गई। इस बीच उन पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। जिससे मामला और गहरा गया है।

अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार रात करीब 9 बजे पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई। सूत्रों के अनुसार, उन्हें उनके परिवार के पास ले जाया गया है। कुछ पत्रकारों ने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन उनका फोन बंद मिला।

भाई ने लगाए गंभीर आरोप,दिव्यांग कोटे का गलत इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की

48 वर्षीय प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे के बाद विवाद और तेज हो गया। उनके सगे भाई विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशांत ने दिव्यांग कोटे का गलत इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की थी। उनका कहना है कि प्रशांत का दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी है। यह मामला सामने आने के बाद बुधवार सुबह प्रमुख सचिव कामिनी रतन चौहान ने राज्यकर आयुक्त नितिन बंसल से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की।

आरोप सही पाए जाने पर होगी कार्रवाई

आयुक्त कार्यालय के अधिकारी जल्दबाजी में शासन पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत कुमार के खिलाफ वर्ष 2020-21 से एक शिकायत की जांच चल रही है। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन रिपोर्ट न मिलने के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अब विभाग ने अयोध्या सहित उन सभी जिलों से जानकारी मांगी है। जहां-जहां प्रशांत की तैनाती रही है। साथ ही उनके गृह जिले मऊ से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामला सार्वजनिक होने के बाद जांच में तेजी लाई जाएगी। और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई तय है।

कपड़ा व्यापारी ने प्रशांत के खिलाफ अदालत में दाखिल की याचिका

इस बीच अयोध्या के एक कपड़ा व्यापारी लक्ष्मण दास ने भी प्रशांत कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारी का कहना है कि 2 अप्रैल को प्रशांत अपनी टीम के साथ उनकी दुकान पर पहुंचे थे। सर्वे के नाम पर कथित तौर पर 8 लाख रुपये की मांग की गई। गाली-गलौज कर धमकाया गया। इस मामले में व्यापारी ने अदालत में याचिका दाखिल की है।

वर्ष 2021 में बड़े भाई ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर की थी शिकायत

प्रशांत कुमार सिंह के भाई ने वर्ष 2021 में भी उनके फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत की थी। यह शिकायत पिछले चार वर्षों से लंबित बताई जा रही है। शिकायत से जुड़ा पत्र सीएमओ मऊ द्वारा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और स्टेट मेडिकल बोर्ड को भेजा गया था। जिसमें प्रशांत के साथ उनकी बहन का नाम भी दर्ज है।

इस्तीफा के बाद पत्नी को फोन कर हुए भावुक

इस्तीफे के बाद प्रशांत कुमार पत्नी से फोन पर बात करते समय भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि वे पिछले दो दिनों से सो नहीं पाए थे। मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी से उन्हें गहरी पीड़ा हुई। उनका कहना था कि वे उसी सरकार के तहत काम करते हैं। जिससे उन्हें वेतन मिलता है। ऐसे में अपमान सहन करना उनके लिए संभव नहीं था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 05:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या डिप्टी कमिश्नर की बढ़ी मुश्किले, इस्तीफे के बाद जांच हुई तेज, भाई ने लगाया प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या: GST डिप्टी कमिश्नर पर भाई का बड़ा आरोप, फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी हासिल करने का दावा

Prashant Kumar Singh
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर में बढ़ती भीड़ के चलते नए पुजारियों की भर्ती, दर्शन व्यवस्था तीन शिफ्टों में

अयोध्या राम मंदिर में नए पुजारियों की भर्ती
अयोध्या

फूट-फूट कर रोए अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार, बोले- मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, दो दिनों में दो अफसरो ने छोड़ी नौकरी

GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत किशोर फोटो सोर्स वायरल वीडियो
अयोध्या

8 फीट लंबा, 286 किलो भारी…राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगा पंचधातु धनुष, जानें खासियत

8 महीने में बना श्रीराम का भव्य धनुष-बाण
अयोध्या

अयोध्या से रामदेव का इशारा? साधु-संतों के विवाद पर दिया बड़ा संदेश

फोटो सोर्स IANS
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.