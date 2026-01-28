अयोध्या डिप्टी कमिश्नर की बढ़ी मुश्किले, इस्तीफे के बाद जांच हुई तेज, भाई ने लगाया प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप

आयुक्त कार्यालय के अधिकारी जल्दबाजी में शासन पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत कुमार के खिलाफ वर्ष 2020-21 से एक शिकायत की जांच चल रही है। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन रिपोर्ट न मिलने के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अब विभाग ने अयोध्या सहित उन सभी जिलों से जानकारी मांगी है। जहां-जहां प्रशांत की तैनाती रही है। साथ ही उनके गृह जिले मऊ से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामला सार्वजनिक होने के बाद जांच में तेजी लाई जाएगी। और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई तय है।