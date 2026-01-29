Ayodhya News: जेल से दो कैदी हुए फरार, जेलर समेत 7 पर गिरी गाज, हुए निलंबित



घटना को गंभीरता से लेते हुए डीजी जेल पीसी मीणा ने कड़ा कदम उठाया है। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक यूपी मिश्रा, जेलर जेके यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी सहित एक हेड वार्डर और तीन वार्डरों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। फरार कैदियों की तलाश में पुलिस और अन्य एजेंसियां जुटी हुई हैं तथा सीमावर्ती जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।