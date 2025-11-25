रामलला की धर्मध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1.5KM का रोड शो, देखें राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें

पीएम मोदी आज करेंगे श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण।(ANI)
अयोध्या(PM Modi Ayodhya flag Hoisting) : अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के ठीक 673 दिन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्मध्वजा फहराएंगे। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:30 बजे पीएम के बटन दबाते ही 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो वजनी विशाल केसरिया ध्वज लहराने लगेगा। इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से समाप्त मान लिया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लगभग 7 हजार लोग उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि मंदिर तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो करेंगे। इसके लिए 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोन में विभाजित किया गया है। हर जोन में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं पारंपरिक थाली, आरती, फूल-मालाएं लिए प्रधानमंत्री का स्वागत और अगुवाई करेंगी।
पूरे शहर को 1000 क्विंटल से अधिक फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सोमवार को ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। आयोजन में उद्योग, खेल, साहित्य तथा बॉलीवुड जगत के करीब एक हजार वीवीआईपी अतिथि शामिल होंगे।
राम मंदिर निर्माण में 2 करोड़ रुपये से अधिक दान देने वाले सौ से ज्यादा प्रमुख दानदाताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। वहीं चारों शंकराचार्यों और अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इस पर अवधेश प्रसाद ने कहा, “बुलाते तो मैं नंगे पैर दौड़कर चला आता।”
शिखर पर फहराई जाने वाली यह धर्मध्वजा अत्यंत मजबूत और खास तकनीक से बनी है। भयानक तूफान में भी सुरक्षित रहेगी और हवा की दिशा बदलने पर बिना उलझे स्वतः पलट जाएगी। इसके दंड पर 21 किलोग्राम शुद्ध सोने की परत चढ़ाई गई है तथा यह ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट दिखाई देगी।
