रामलला की धर्मध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1.5KM का रोड शो, देखें राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें

अयोध्या(PM Modi Ayodhya flag Hoisting) : अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के ठीक 673 दिन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्मध्वजा फहराएंगे। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:30 बजे पीएम के बटन दबाते ही 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो वजनी विशाल केसरिया ध्वज लहराने लगेगा। इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से समाप्त मान लिया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लगभग 7 हजार लोग उपस्थित रहेंगे।