राम मंदिर ध्वजारोहण आज: कोविदार वृक्ष से जुड़ी विरासत लाएगी त्रेता युग की स्मृतियां, पीएम मोदी दबाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बटन

वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में कोविदार ध्वज का उल्लेख मिलता है। जब वनवास के दौरान चित्रकूट में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि सेना से सुसज्जित रथ और अश्व दिखाई दे रहे हैं, तब लक्ष्मण ने कहा- ‘स एष हि महाकायः कोविदार ध्वजो रथे’। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि कोविदार वृक्ष की छवि वाला ध्वज उस समय अयोध्या की पहचान, शक्ति, व्यवस्था और मर्यादा का राजचिन्ह हुआ करता था। समय गुजरने पर यह विरासत जन-स्मृति से विस्मृत हो गई, जिसे रीवा के इतिहासकार ललित मिश्रा ने शोध के बाद पुनः खोजा।