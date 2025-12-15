15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अखिलेश यादव के इस करीबी नेता का हुआ निधन, सुनते ही घर के बाहर लगा कार्यकर्ताओं का हुजूम

Ayodhya News: अखिलेश यादव के करीबी और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी (सपा) नेता का निधन हो गया।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 15, 2025

अखिलेश यादव के इस करीबी नेता का हुआ निधन

अखिलेश यादव के इस करीबी नेता का हुआ निधन प्रतीकात्मक तस्वीर

अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी (सपा) नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य सती प्रसाद यादव का निधन हो गया, जिसकी खबर मिलते ही उनके घर के सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हो गया। सती प्रसाद यादव की गिनती क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में होती थी। वे सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे। निधन की सूचना मिलते ही सपा के कई बड़े नेता ओर कार्यक्रता उनके पैतृक गांव हाजीपुर पहुंचे और परिवार की संवेदनाएं बढ़ाई। साथ ही उनके अंतिम संस्कार में भी सभी शामिल हुए। कहा ये जाता है कि सती प्रसाद यादव ने अखिलेश यादव का कभी साथ नहीं छोड़ा। खराब परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सपा को नहीं छोड़ा और पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में साथ दिया।

जुझारू एवं निष्ठावान कार्यकर्ता

निधन की सूचना मिलते ही, उनके घर पर नेताओं का जमावड़ा लग गया। सांसद अवधेश प्रसाद खुद उनके परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए घर पर पहुचें। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सती प्रसाद का जाना पार्टी के एक बड़ी छती से कम नहीं है। वो हर समय पार्टी के जुझारू एवं निष्ठावान कार्यकर्ता के रुप में काम करते रहें। वहीं पूर्व राज्यमंत्री सैयद अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां भी उनके घर पहुंचे और अंतिम यात्रा में शामिल हुए, साथ ही उन्होंने पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। आगे उन्होंने कहा कि सती प्रसाद यादव सपा को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।

इन नेताओं का लगा तांता

साथ ही पूर्व विधायक आनंद सेन यादव, राम मगन रावत, जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, उपाध्यक्ष निशात अली खां, प्रदेश सचिव मो. अली, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य चौधरी शहरयार अन्य कार्यक्रता उनके घर पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का हुजूम साफ-साफ बतला रहा था कि सती प्रसाद यादव का सपा में कितना बड़ा औदा था। सती प्रसाद यादव का उनके क्षेत्र में साफ-साफ प्रभाव देखने मिलता था, जिसका पूरा फायदा पार्टी और उनके लोगों के लिए अच्छा साबित होता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 09:36 am

Published on:

15 Dec 2025 09:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अखिलेश यादव के इस करीबी नेता का हुआ निधन, सुनते ही घर के बाहर लगा कार्यकर्ताओं का हुजूम

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या हाईवे पर बोलेरो-ट्रैक्टर से टकराई मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 8 घायल घटना को मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

Accident
अयोध्या

बेड से निकला बॉयफ्रेंड, घरवालों ने चोर समझकर पीटा, पत्नी ने कहा- ये मेरा प्रेमी है; पति ने दुबई से कराई पत्नी की शादी

ayodhya woman hides lover under bed husband allows marriage from dubai
अयोध्या

यूपी में आधी रात को बहू के पलंग से निकला प्रेमी, घर में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा…दुबई में मौजूद पति के उड़े होश

Up news, ayodhya
अयोध्या

अयोध्या में नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग…तेज रफ्तार में पिलर से टकराई कार, दो नाबालिगों की मौत

Up news, accident news,
अयोध्या

बाबरी विध्वंस की रामविलास वेदांती ने बताई पूरी कहानी, बोले- मंच से लगा था ‘राम नाम सत्य है…’ का नारा

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.