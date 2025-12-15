अखिलेश यादव के इस करीबी नेता का हुआ निधन, सुनते ही घर के बाहर लगा कार्यकर्ताओं का हुजूम

अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी (सपा) नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य सती प्रसाद यादव का निधन हो गया, जिसकी खबर मिलते ही उनके घर के सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हो गया। सती प्रसाद यादव की गिनती क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में होती थी। वे सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे। निधन की सूचना मिलते ही सपा के कई बड़े नेता ओर कार्यक्रता उनके पैतृक गांव हाजीपुर पहुंचे और परिवार की संवेदनाएं बढ़ाई। साथ ही उनके अंतिम संस्कार में भी सभी शामिल हुए। कहा ये जाता है कि सती प्रसाद यादव ने अखिलेश यादव का कभी साथ नहीं छोड़ा। खराब परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सपा को नहीं छोड़ा और पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में साथ दिया।