बेड से निकला बॉयफ्रेंड, घरवालों ने चोर समझकर पीटा, पत्नी ने कहा- ये मेरा प्रेमी है; पति ने दुबई से कराई पत्नी की शादी

Woman hides lover under bed in Ayodhya: अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे गांव को दंग कर दिया। देर रात घरवालों ने एक कमरे से संदिग्ध आवाजें सुनीं तो उन्हें लगा कि कोई चोर घुस आया है। शोर मचाने पर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। लेकिन जब कमरे का दरवाजा खुला और तलाशी शुरू हुई, तो मामला चोर का नहीं बल्कि प्रेम-प्रसंग का निकला। बेड के अंदर छिपा युवक जैसे ही बाहर निकाला गया, घरवाले हैरानी और गुस्से में भरकर उसे पीटने लगे। तभी कमरे में मौजूद महिला जोर-जोर से चिल्लाई, इसे मत मारो, ये मेरा प्रेमी है!