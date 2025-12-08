बेड से निकला बॉयफ्रेंड, घरवालों ने चोर समझकर पीटा, पत्नी ने कहा- ये मेरा प्रेमी है; पति ने दुबई से कराई पत्नी की शादी

बेड से निकला बॉयफ्रेंड, घरवालों ने चोर समझकर पीटा | Image Source - Video Grab
Woman hides lover under bed in Ayodhya: अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे गांव को दंग कर दिया। देर रात घरवालों ने एक कमरे से संदिग्ध आवाजें सुनीं तो उन्हें लगा कि कोई चोर घुस आया है। शोर मचाने पर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। लेकिन जब कमरे का दरवाजा खुला और तलाशी शुरू हुई, तो मामला चोर का नहीं बल्कि प्रेम-प्रसंग का निकला। बेड के अंदर छिपा युवक जैसे ही बाहर निकाला गया, घरवाले हैरानी और गुस्से में भरकर उसे पीटने लगे। तभी कमरे में मौजूद महिला जोर-जोर से चिल्लाई, इसे मत मारो, ये मेरा प्रेमी है!
दरअसल, गांव के ही युवक का महिला से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी परिवार वालों को नहीं थी। 6 दिसंबर की रात आलिम अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। दोनों कमरे में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे कि तभी घरवालों को हलचल महसूस हुई। डर के मारे महिला ने आलिम को बेड के अंदर छिपा दिया, लेकिन जब घरवालों ने बिस्तर हटा देखा, तो उन्हें संदेह हुआ। किसी ने एक झटके में बेड खोला और अंदर बैठे आलिम को देखकर सभी दंग रह गए।
जैसे ही आलिम को बेड के अंदर से निकाला गया, गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच महिला जोर-जोर से रोते हुए बोली- “ये मेरा प्रेमी है, मैं इससे शादी करना चाहती हूं।” यह सुनकर परिजन सन्न रह गए। बाद में मामले की शिकायत महिला के ससुर शमीम शाह ने पुलिस में की। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां पूछताछ में दोनों ने कई सालों से संबंध होने की बात स्वीकार की।
पुलिस कार्रवाई के दौरान महिला के ससुर ने बेटे और महिला के पति जाफर अली को फोन लगाया, जो दुबई में नौकरी करता है। पूरी बात सुनने के बाद जाफर ने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पिता से कहा- “अगर वो किसी और के साथ खुश है तो उसकी शादी करा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं।” पति की यह बात सुनकर माहौल पल भर में बदल गया। सभी हैरानी से एक-दूसरे को देखते रह गए।
जाफर की सहमति के बाद परिवार के दोनों पक्ष तैयार हो गए। थाना परिसर में ही मौजूद लोगों और परिजनों की उपस्थिति में आलिम और महिला की शादी संपन्न कराई गई। इस दौरान दुबई में बैठे जाफर अली वीडियो कॉल पर विवाह का साक्षी बना रहा।
महिला के ससुर शमीम शाह और लड़की के पिता चांद अली ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद जब महिला अपने मायके जाने लगी, तो पति जाफर ने वीडियो कॉल पर उसे बधाई देते हुए कहा कि खुश रहना, बस यही चाहता हूं।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग