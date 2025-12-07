अयोध्या में नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग…तेज रफ्तार में पिलर से टकराई कार, दो नाबालिगों की मौत

दुर्घटना के बाद हुए तेज धमाके की आवाज सुन मौके पर काफी भीड़ जुट गई, लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कैंट थाने की पुलिस पहुंची और एंबुलेंस बुलाकर तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दो नाबालिग सक्षय सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी नाका और फागुन बिरानी पुत्र रितेश बिरानी निवासी रिकाबगंज को मृत घोषित कर दिया। वहीं कार चला रहे युवक हर्ष अग्रहरी निवासी नवीन सब्जी मंडी की हालत गंभीर है। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कैंट थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है और शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना में बच्चों की मौत के बाद उनके घरों में कोहराम मच गया है।