थाना प्रभारी की मौत: महिला आरक्षी को लिया गया हिरासत में, की जा रही पूछताछ

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने शुरुआती बयान में बताया था कि थाना प्रभारी ने आत्महत्या की। लेकिन बाद के बयान में उन्होंने बताया कि महिला आरक्षी ने थाने में आकर बताया कि 'साहब' ने गोली मार ली है। थाने का स्टाफ जब मौके पर पहुंचा तो थाना प्रभारी अरुण कुमार राय मच्छरदानी के अंदर पड़े हुए थे। जिन्हें तत्काल पीएससी ले जाया गया। जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं।‌ महिला आरक्षी की भूमिका की भी जांच की जा रही है।