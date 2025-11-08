Jalaun News: बेटे की मौत का गम सह न सकीं मां, शव से लिपटकर तोड़ा दम

जालौन जिले के बुढ़ावल्ली गांव में दर्दनाक घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। गुरुवार दोपहर को हरिप्रकाश यादव उर्फ छौना (39) को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। परिजनों ने उन्हें तुरंत सीएचसी माधौगढ़ पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर बताकर उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रात में तबीयत और बिगड़ने पर झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे इलाज के दौरान हरिप्रकाश की मौत हो गई।