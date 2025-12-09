9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालौन

पत्नी को मुंबई में बेचने की साजिश, बोली- हसबैंड बहुत मारते हैं, पुलिस से न्याय की गुहार

Attempt to sell wife जालौन में महिला को मुंबई ले जाकर बेचने का मामला सामने आया है। जिनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची महिला ने आपबीती सुनाई। थाना में तहरीर देखकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Narendra Awasthi

Dec 09, 2025

पीड़िता ने सुनाई आपबीती (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Attempt to sell wife जालौन में महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस को दिये शिकायती पत्र में उसने बताया है कि उसके पति ने उसे मुंबई ले जाकर बेचने की साजिश रची। किसी तरह भाग करके वह यहां आई है। यहां पर भी पति बहुत मारता पीटता है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में महिला ने ससुराल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने महिला की शिकायत को सुना और न्याय का भरोसा दिलाया। बोली मामले की जांच की जा रही है। घटना कोंच कोतवाली क्षेत्र की है।

4 साल पहले हुई थी शादी

उत्तर प्रदेश के जालौन के कोंच थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी निवासी महक बानो पुत्री रमजान ने बताया कि उसकी शादी 4 वर्ष पहले आराजी लाइन में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसका पति उसे मारता-पीटता था। एक वर्ष पहले उसने पानी डालकर उसकी पिटाई की। इसके बाद उसने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन उसने गलती और माफी मांगते हुए मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और कहने लगा, "अब गाली गलौज और मारपीट नहीं होगी।"

मुंबई ले जाकर बेचने की साजिश

महक बानो ने बताया कि दो माह रखने के बाद उसे मुंबई ले गए। कहने लगे, "वहीं पर रहकर नौकरी कर लेंगे।" लेकिन यह एक साजिश थी। उसे बेचने की तैयारी हो रही थी। बच्चों को लेकर किसी तरह वह भाग निकली। एक महीने के बाद अपने घर पहुंची। दोबारा मुकदमा करने के संबंध में अपने बाबा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुकदमा वापस ले लिया है। 1 साल से मां-बाप के यहां रह रही है।

फोन पर गंदी-गंदी गालियां

पीड़िता ने बताया कि चार दिन पहले देवर का उसके पास फोन आया‌। गंदी-गंदी गालियां दी और काफी गंदे आरोप लगाए। इस पर बात करने के लिए ससुराल गई। जहां सभी ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की कोशिश की। जिससे वह भागकर घर चली आई। फिर देवर का फोन आया और वह गंदी-गंदी बातें करने लगा। कहने लगा, "अब तुमने मुकदमा वापस ले लिया है। कुछ नहीं कर सकती हो।"

पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया

पीड़िता ने बताया कि भाई (पति) के विषय में पूछने लगा कि उसको लेकर गई थी, कहां है और धमकी देने लगा। थाना में तहरीर देकर उन्होंने ससुरालीजनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कोंच थाना पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 06:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / पत्नी को मुंबई में बेचने की साजिश, बोली- हसबैंड बहुत मारते हैं, पुलिस से न्याय की गुहार

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

थाना प्रभारी की मौत के मामले में महिला पुलिसकर्मी के मोबाइल से खुले कई राज! खुद की शादी के लिए 25 लाख का डिमांड

इंस्पेक्टर
जालौन

थाना प्रभारी की मौत: महिला आरक्षी को लिया गया हिरासत में, की जा रही पूछताछ

पुलिस की गिरफ्त में महिला आरक्षी फोटो सोर्स- जालौन पुलिस
जालौन

इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली… कमरे से निकलकर महिला सिपाही भागते हुए नजर आई, मामले में आया नया मोड़

इंस्पेक्टर
जालौन

यूपी पुलिस के थाना प्रभारी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत, संत कबीर नगर के रहने वाले

अस्पताल में भीड़ (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका)
जालौन

दरोगा देवर की शादी से एक दिन पहले भाभी ने दो बेटियों संग कमरा बंद कर लगाई आग

जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.