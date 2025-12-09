पत्नी को मुंबई में बेचने की साजिश, बोली- हसबैंड बहुत मारते हैं, पुलिस से न्याय की गुहार

Attempt to sell wife जालौन में महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस को दिये शिकायती पत्र में उसने बताया है कि उसके पति ने उसे मुंबई ले जाकर बेचने की साजिश रची। किसी तरह भाग करके वह यहां आई है। यहां पर भी पति बहुत मारता पीटता है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में महिला ने ससुराल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने महिला की शिकायत को सुना और न्याय का भरोसा दिलाया। बोली मामले की जांच की जा रही है। घटना कोंच कोतवाली क्षेत्र की है।