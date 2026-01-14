जालौन में 15 साल बाद घर वापसी: ‘दीन मोहम्मद’ से फिर गोपी अहिरवार, जबरन धर्मांतरण और खतना का सनसनीखेज आरोप

Jalaun forced conversion case: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से जबरन धर्मांतरण, खतना और संपत्ति हड़पने से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास निवासी 66 वर्षीय गोपी अहिरवार ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम महिला ने उन्हें डरा-धमकाकर न सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, बल्कि उनका नाम बदलकर ‘दीन मोहम्मद’ रख दिया और वर्षों तक मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी।