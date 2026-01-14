14 जनवरी 2026,

जालौन

जालौन में 15 साल बाद घर वापसी: ‘दीन मोहम्मद’ से फिर गोपी अहिरवार, जबरन धर्मांतरण और खतना का सनसनीखेज आरोप

Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जालौन में 66 वर्षीय गोपी अहिरवार ने 15 साल बाद घर वापसी की। बुजुर्ग ने एक मुस्लिम महिला पर जबरन धर्मांतरण, खतना कराने और संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Google source verification

जालौन

image

Mohd Danish

Jan 14, 2026

jalaun forced conversion case

जालौन में 15 साल बाद घर वापसी | Image Video Grab

Jalaun forced conversion case: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से जबरन धर्मांतरण, खतना और संपत्ति हड़पने से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास निवासी 66 वर्षीय गोपी अहिरवार ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम महिला ने उन्हें डरा-धमकाकर न सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, बल्कि उनका नाम बदलकर ‘दीन मोहम्मद’ रख दिया और वर्षों तक मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी।

15 साल पहले बदली पहचान

पीड़ित गोपी अहिरवार के अनुसार, करीब 15 साल पहले रेशमा नाम की महिला ने जान से मारने की धमकी देकर उनका जबरन धर्मांतरण कराया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, मारपीट की गई और बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करने दिया गया, ताकि वे किसी से मदद न मांग सकें।

खतना और जमीन कब्जे का गंभीर आरोप

गोपी अहिरवार ने अपनी आपबीती में दावा किया कि आरोपी महिला ने उनका जबरन खतना भी कराया। साथ ही उनकी कीमती जमीन और संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया गया। पीड़ित का कहना है कि उन्हें अपनी मूल धार्मिक पहचान के साथ जीने तक की आज़ादी नहीं दी गई और लगातार डर के माहौल में रखा गया।

विश्व हिंदू परिषद के हस्तक्षेप से मिली राहत

जब यह मामला विश्व हिंदू परिषद के संज्ञान में आया, तब संगठन ने हस्तक्षेप कर बुजुर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की। संगठन के सहयोग से गोपी अहिरवार को आरोपी महिला के चंगुल से बाहर निकाला गया और उन्हें दोबारा अपनी पहचान के साथ जीने का भरोसा दिलाया गया।

मंदिर में शुद्धिकरण कर की घर वापसी

बीते मंगलवार को पीडब्ल्यूडी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में गंगाजल स्नान और मंत्रोच्चार के बीच गोपी अहिरवार ने विधिवत शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में वापसी की। इस दौरान उन्होंने इस्लामी पहचान त्यागते हुए दाढ़ी कटवाई और भगवा वस्त्र धारण किए। कार्यक्रम में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

वीएचपी पदाधिकारी बलवीर सिंह जादौन ने प्रशासन से आरोपी महिला के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला न केवल जबरन धर्मांतरण का है, बल्कि मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद ज़रूरी है।

एसपी के आदेश पर पुलिस जांच शुरू

वहीं, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उरई कोतवाली को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अब 15 साल पुराने दस्तावेजों, जमीन के कागजात और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

