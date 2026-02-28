28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालौन

Jalaun News:नसबंदी की गारंटी फेल! ऑपरेशन के बाद मां बनी महिला, प्रशासन से मुआवजे की गुहार

Sterilization Negligence in Jalaun: डकोर क्षेत्र की महिला ने नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद बच्चा होने का आरोप लगाया है। महिला ने जिलाधिकारी से जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और शासन नीति के तहत मुआवजा दिलाने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Avanish Kumar

Feb 28, 2026

जालौन के डकोर क्षेत्र से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है।डकोर निवासी एक महिला ने नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद बच्चा होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। महिला ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए जाने के साथ-साथ शासन की नीति के अनुसार मुआवजा दिलाने की मांग की है।

सीएचसी में कराया था नसबंदी का ऑपरेशन -

पीड़िता महिला के अनुसार वर्ष 2023 में उसने परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सीएचसी डकोर में नसबंदी ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद उसे यह भरोसा दिलाया गया था कि अब गर्भधारण की कोई संभावना नहीं है। इसी विश्वास के साथ वह अपने पारिवारिक जीवन में सामान्य रूप से आगे बढ़ी। लेकिन वर्ष 2024 में उसे गर्भधारण होने की जानकारी मिली, जिससे वह और उसका परिवार स्तब्ध रह गया। महिला का कहना है कि सभी चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का पालन करने के बावजूद उसका गर्भवती होना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस अप्रत्याशित स्थिति के चलते उसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और एक अतिरिक्त बच्चे की जिम्मेदारी ने मुश्किलें और बढ़ा दीं।

सही तरीके से नहीं किया गया ऑपरेशन -

महिला का आरोप है कि यदि ऑपरेशन सही तरीके से किया गया होता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। उसने कहा कि नसबंदी जैसे संवेदनशील ऑपरेशन में जरा-सी चूक भी महिला के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। महिला ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए,दोषी चिकित्सक या कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और सरकारी नियमों के तहत उसे उचित मुआवजा दिलाया जाए।

क्या हुआ डीएम -

वही पूरे मामले को लेकर डीएम जालौन ने बताया कि जांच सीएमओ को दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 01:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / Jalaun News:नसबंदी की गारंटी फेल! ऑपरेशन के बाद मां बनी महिला, प्रशासन से मुआवजे की गुहार

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मायावती की महारैली के बाद बसपा का बड़ा दांव, जालौन की माधौगढ़ सीट से आशीष पांडे उम्मीदवार घोषित

UP news
जालौन

पेंटिंग के मजाक से शुरू हुआ झगड़ा बना मौत की वजह, सगी बहनों के विवाद में गई किशोरी की जान

धक्का लगने से किशोरी पानी के टैंक में गिरी
जालौन

जालौन में 15 साल बाद घर वापसी: ‘दीन मोहम्मद’ से फिर गोपी अहिरवार, जबरन धर्मांतरण और खतना का सनसनीखेज आरोप

jalaun forced conversion case
जालौन

दीन मोहम्मद पर हनुमान मंदिर में छिड़का गया गंगाजल, पत्नी के बहकावे में किया धर्म परिवर्तन

गोपी से बना दीन मोहम्मद फोटो सोर्स- पत्रिका
जालौन

यूपी के उरई में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म ने इलाके में खलबली मचा दी। आरोपियों ने चार घंटे तक छात्रा को कमरे में बंद कर रखा।

Crime News
जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.