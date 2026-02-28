Jalaun News:नसबंदी की गारंटी फेल! ऑपरेशन के बाद मां बनी महिला, प्रशासन से मुआवजे की गुहार

पीड़िता महिला के अनुसार वर्ष 2023 में उसने परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सीएचसी डकोर में नसबंदी ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद उसे यह भरोसा दिलाया गया था कि अब गर्भधारण की कोई संभावना नहीं है। इसी विश्वास के साथ वह अपने पारिवारिक जीवन में सामान्य रूप से आगे बढ़ी। लेकिन वर्ष 2024 में उसे गर्भधारण होने की जानकारी मिली, जिससे वह और उसका परिवार स्तब्ध रह गया। महिला का कहना है कि सभी चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का पालन करने के बावजूद उसका गर्भवती होना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस अप्रत्याशित स्थिति के चलते उसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और एक अतिरिक्त बच्चे की जिम्मेदारी ने मुश्किलें और बढ़ा दीं।