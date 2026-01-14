घर वापसी: दीन मोहम्मद को हनुमान मंदिर में छिड़का गया गंगाजल, पत्नी के बहकावे में किया धर्म परिवर्तन

Deen Mohammad homecoming जालौन में घर वापसी का मामला सामने आया है। जिसमें 15 साल पहले पत्नी के बहकावे में आकर एक युवक ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। लेकिन ठगे जाने के बाद उसकी आंखें खुलीं और उसने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र देकर धर्म परिवर्तन की शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि दूसरी पत्नी उसे झांसा देकर हरियाणा ले गई और वहीं पर उसका धर्म परिवर्तन कराया। हिंदू संगठनों ने वृद्ध हो चुके व्यक्ति को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और उसकी घर वापसी का रास्ता साफ कराया।‌ मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र का है।