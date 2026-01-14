14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालौन

घर वापसी: दीन मोहम्मद को हनुमान मंदिर में छिड़का गया गंगाजल, पत्नी के बहकावे में किया धर्म परिवर्तन

Deen Mohammad homecoming मोहम्मद ने घर वापसी की। पीडब्ल्यूडी कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। इसके पहले नगर मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र दिया था।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Narendra Awasthi

Jan 14, 2026

गोपी से बना दीन मोहम्मद फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Deen Mohammad homecoming जालौन में घर वापसी का मामला सामने आया है। जिसमें 15 साल पहले पत्नी के बहकावे में आकर एक युवक ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। लेकिन ठगे जाने के बाद उसकी आंखें खुलीं और उसने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र देकर धर्म परिवर्तन की शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि दूसरी पत्नी उसे झांसा देकर हरियाणा ले गई और वहीं पर उसका धर्म परिवर्तन कराया। हिंदू संगठनों ने वृद्ध हो चुके व्यक्ति को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और उसकी घर वापसी का रास्ता साफ कराया।‌ मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र का है।

15 साल पहले किया था धर्म परिवर्तन

उत्तर प्रदेश के जालौन के कालपी कोतवाली अंतर्गत मिनौरा निवासी गोपी अहिरवार (62) की पत्नी की मृत्यु 15 साल पहले हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद उसने उसकी दो बीघा जमीन बेची। जिसका दो भाइयों गोपाल और उसके बीच बंटवारा हुआ। बंटवारे में उसे 5 लाख रुपए मिले।

5 लाख रुपए आते ही रेशमा ने संपर्क किया

कालपी कोतवाली क्षेत्र के करमचंदपुर निवासी रेशमा को इस बात की जानकारी हुई कि गोपी अहिरवार के पास 5 लाख की मोटी रकम आई है। 15 साल पहले रेशमा ने गोपी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे लेकर हरियाणा विजयनगर चली गई। दीन मोहम्मद ने बताया कि रेशमा ने उसके पास से लाख रुपए भी हड़प लिए और धर्म परिवर्तन कर गोपी को दीन मोहम्मद बना दिया, जहां उसका मन नहीं लग रहा था। कई बार उसने हिंदू बनने की सोची। लेकिन रेशमा ने धमकी देकर उसे ऐसा करने से रोक दिया।

दीन मोहम्मद ने हिंदू संगठन से संपर्क किया

गोपी ने बताया कि उसने विश्व हिंदू परिषद और हिंदू उत्थान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कराई और शिकायती पत्र दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सेवा प्रमुख बलवीर सिंह जादौन ने बताया कि गोपी ने नगर मजिस्ट्रेट को इस संबंध में शिकायती पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी।

हनुमान मंदिर में हुई घर वापसी

हिंदू संगठनों ने घर वापसी की तैयारी की और पीडब्ल्यूडी कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर ले गए, जहां गंगाजल छिड़क कर पूजा-पाठ कराया गया और घर वापसी कराई गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कराई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 08:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / घर वापसी: दीन मोहम्मद को हनुमान मंदिर में छिड़का गया गंगाजल, पत्नी के बहकावे में किया धर्म परिवर्तन

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के उरई में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म ने इलाके में खलबली मचा दी। आरोपियों ने चार घंटे तक छात्रा को कमरे में बंद कर रखा।

Crime News
जालौन

बेटी को अपने पिता से जान का खतरा, बोली- प्रेम विवाह के बाद मां और दादी को छोड़ सभी नाराज

लव मैरिज के बाद जान को खतरा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
जालौन

आंखें निकालीं…और जिंदा छोड़ा, गला काट बांस पर टांग दिया सिर, एक ही रात 10 मर्डर करने वाले ददुआ की हैवानियत की कहानी

Bundelkhand Weather News, dacoit dadua story, Dacoits of UP, patrika news, चंबल के डकैत, यूपी के डकैत
जालौन

कोर्ट में चुपचाप खड़ी रही मीनाक्षी… जेल में रात में उठ-उठकर बैठती; इंस्पेक्टर ने अफेयर में खुद को मारी थी गोली

जालौन

इंस्पेक्टर अरुण की मौत के बाद मीनाक्षी ने इस शख्स को किया था पहला कॉल, 2 दिसंबर को मेरठ में था साथ, वीडियो ने खोला राज

इंस्पेक्टर अरुण की मौत
जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.