घर वापसी: दीन मोहम्मद को हनुमान मंदिर में छिड़का गया गंगाजल, पत्नी के बहकावे में किया धर्म परिवर्तन

Deen Mohammad homecoming जालौन में घर वापसी का मामला सामने आया है। जिसमें 15 साल पहले पत्नी के बहकावे में आकर एक युवक ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। लेकिन ठगे जाने के बाद उसकी आंखें खुलीं और उसने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र देकर धर्म परिवर्तन की शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि दूसरी पत्नी उसे झांसा देकर हरियाणा ले गई और वहीं पर उसका धर्म परिवर्तन कराया। हिंदू संगठनों ने वृद्ध हो चुके व्यक्ति को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और उसकी घर वापसी का रास्ता साफ कराया। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के जालौन के कालपी कोतवाली अंतर्गत मिनौरा निवासी गोपी अहिरवार (62) की पत्नी की मृत्यु 15 साल पहले हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद उसने उसकी दो बीघा जमीन बेची। जिसका दो भाइयों गोपाल और उसके बीच बंटवारा हुआ। बंटवारे में उसे 5 लाख रुपए मिले।
कालपी कोतवाली क्षेत्र के करमचंदपुर निवासी रेशमा को इस बात की जानकारी हुई कि गोपी अहिरवार के पास 5 लाख की मोटी रकम आई है। 15 साल पहले रेशमा ने गोपी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे लेकर हरियाणा विजयनगर चली गई। दीन मोहम्मद ने बताया कि रेशमा ने उसके पास से लाख रुपए भी हड़प लिए और धर्म परिवर्तन कर गोपी को दीन मोहम्मद बना दिया, जहां उसका मन नहीं लग रहा था। कई बार उसने हिंदू बनने की सोची। लेकिन रेशमा ने धमकी देकर उसे ऐसा करने से रोक दिया।
गोपी ने बताया कि उसने विश्व हिंदू परिषद और हिंदू उत्थान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कराई और शिकायती पत्र दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सेवा प्रमुख बलवीर सिंह जादौन ने बताया कि गोपी ने नगर मजिस्ट्रेट को इस संबंध में शिकायती पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी।
हिंदू संगठनों ने घर वापसी की तैयारी की और पीडब्ल्यूडी कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर ले गए, जहां गंगाजल छिड़क कर पूजा-पाठ कराया गया और घर वापसी कराई गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कराई जाएगी।
