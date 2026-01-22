पेंटिंग के मजाक से शुरू हुआ झगड़ा बना मौत की वजह, सगी बहनों के विवाद में गई किशोरी की जान

जब छोटी बहन पानी में डूबने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे बचाने की कोशिश तो की लेकिन बचा नहीं पाई और वह बुरी तरह डर गई। डर के मारे उसने शोर तक नहीं मचाया और चुपचाप वहां से एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने चली गई। जब मां घर लौटी और छोटी बेटी नहीं मिली, तो बड़ी बहन ने कहा कि उसे नहीं पता वो कहां है। आसपास तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। गांव वाले भी उसकी खोज में जुट गए। देर रात किशोरी का शव टैंक में पड़ा मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी विमलेश कुमार मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।